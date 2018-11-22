Чистая прибыль Почта Банка по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,9 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Активы с начала 2018 года выросли на 20% до 298 млрд рублей.

За девять месяцев 2018 года кредитный портфель банка (до вычета резервов) увеличился на 33% и составил 281,3 млрд рублей.

С начала года клиентская база увеличилась до 8,8 млн клиентов (рост на 2,5 млн человек).

«Почти во всех сегментах мы росли быстрее рынка и многих его участников. По чистой прибыли мы только за девять месяцев текущего года уже в три раза перевыполнили годовой план», — прокомментировала финансовый директор Почта Банка Наталия Строкун. .