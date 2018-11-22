Чистая прибыль Московского Кредитного Банка выросла за девять месяцев 2018 года на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,4 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчетность банка.

Чистый процентный доход банка за отчетный период вырос на 15% по сравнению с тремя кварталами прошлого года и достиг 36,6 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход снизился на 8% по сравнению с отчетным периодом прошлого года и составил 8,9 млрд рублей.

Разводненная прибыль на акцию составила 59 копеек против 67 копеек в прошлом году.

Активы банка выросли за девять месяцев на 3,2% и достигли 1,95 трлн рублей.