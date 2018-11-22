Число злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги, которые не погасили долг по решению суда и информация о которых была передана в Национальное бюро кредитных историй предприятиями ЖКХ, на 1 ноября достигло 29,2 тыс. человек и по сравнению с началом 2018 года увеличилось на 20,7%. Такие данные приводятся в сообщении НБКИ.

Задолженность этих граждан за жилищно-коммунальные услуги на 1 ноября составила около 1,63 млрд рублей, увеличившись по сравнению с показателем на 1 января 2018-го на 27,3%. При этом средний размер долга немного уменьшился и находится на уровне 45 тыс. рублей.

Количество источников информации, на постоянной основе передающих в НБКИ данные о неплательщиках, с начала года увеличилось на 33% до 133 предприятий ЖКХ из 45 регионов РФ.

Растет и количество юридических лиц, информация о долгах которых также передается в НБКИ. За десять месяцев 2018 года их уже насчитывается около 3,2 тыс., увеличение с начала года составило 28%.

В соответствии с федеральным законом № 218 «О кредитных историях», с 2015 года в кредитных историях граждан и организаций фиксируется информация о факте неисполнения в десятидневный срок решений суда по внесению платы за коммунальные услуги, напоминают в НБКИ. При этом передача данных в бюро кредитных историй осуществляется самими предприятиями, предоставляющими населению услуги ЖКХ.

Комментируя сотрудничество предприятий ЖКХ и бюро кредитных историй, генеральный директор НБКИ Александр Викулин указывает, что «в последнее время предприятия ЖКХ расширяют спектр инструментов взыскания и передают в НБКИ информацию не только по крупным долгам за ЖКУ, но и по менее значительным суммам задолженности. Поэтому средний размер такой задолженности немного снижается». Он отмечает, что около половины всех злостных неплательщиков полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность в кратчайшие сроки, после того как узнают о попадании данной информации в их кредитные истории. «Во многом это объясняется тем, что передача данных о долгах за ЖКУ в НБКИ не позволяет данным гражданам претендовать в дальнейшем на кредитные ресурсы банков, МФО, ломбардов и прочих кредиторов», — полагает Викулин.



Между тем председатель правления ассоциации «Надежный партнер» Андрей Романчук обращает внимание на то, что «передача данных в бюро кредитных историй… пока не может выполнять функцию предупреждения возникновения задолженности за жилищно-коммунальные услуги и связи с ограничениями в законе «О кредитных историях», связанными с возможностью направления информации о наличии задолженности только после вступления в силу решения суда». «В ближайшее время мы планируем обсудить с экспертным сообществом параметры изменений в действующем законодательстве и предложить регулятору выступить с законодательной инициативой о возможности передачи данных о платежной дисциплине потребителей энергоресурсов или услуг ЖКХ в бюро кредитных историй», — сообщил Романчук.

