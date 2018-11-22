Банк России планирует расширить список стран, которые принимают карту «Мир». Переговоры уже ведутся с банками стран ЕАЭС, но регулятор планирует наладить сотрудничество с другими странами, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на VI Национальном платежном форуме России «Будущее конкуренции на рынке платежных услуг».

«На пространстве ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия) платежная система «Мир» работает в рамках разных форм сотрудничества. С Арменией такая возможность (использование платежной системы «Мир») уже реализована, завершается реализация аналогичного проекта с Киргизией, мы надеемся, что (это произойдет) до конца этого года, — сказала она. — У нас уже подписана детальная дорожная карта с белорусской платежной системой «Белкарт», в течение следующего года мы будем это делать. В Казахстане нет своей собственной национальной платежной системы, поэтому платежная система «Мир» работает с отдельными банками индивидуально».

Также Бакина добавила, что подобная работа будет вестись и с другими странами, которые пользуются популярностью у российских туристов, в частности с Турцией, Таиландом, ОАЭ, Вьетнамом и др.

«С одним турецким банком подписано соглашение о платежной системе «Мир». С другими ведутся переговоры. Все традиционные, как мы их называем, туристические направления, куда выезжают наши граждане на отдых, по каким-то другим своим мероприятиям — это Турция, Таиланд, Эмираты, Вьетнам и ряд других стран. Я надеюсь, что в следующем году мы уже будем видеть и дальнейшее развитие в этом направлении», — добавила она.