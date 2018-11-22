Цены на непродовольственные товары росли в октябре в России опережающими темпами по отношению к общей динамике потребительских цен: годовые темпы удорожания непродовольственных товаров составили 4,1% при общем уровне инфляции 3,5% в годовом выражении (после 3,4% в сентябре). Такие данные приводятся в материале ЦБ «Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии» .

Хотя основной вклад в увеличение темпов прироста потребительских цен по-прежнему вносит удорожание продуктов питания, рост продовольственной инфляции в октябре был ограничен удешевлением плодоовощной продукции, отмечает регулятор. По сравнению с октябрем прошлого года цены на нее снизились на 0,5%. В целом годовая продовольственная инфляция в октябре ускорилась до 2,7% с 2,5% в сентябре.

«Годовые темпы удорожания непродовольственных товаров увеличились на 0,1 процентного пункта, до 4,1%. Эта динамика прежде всего связана с ослаблением рубля в текущем году и, возможно, с опережающей корректировкой цен перед налоговыми изменениями. Наиболее заметным было повышение годовых темпов прироста потребительских цен на электротовары (до 3,1% с 2,4% в сентябре) и медикаменты (до 2,9% с 2,2%)», — говорится в обзоре.

В ЦБ указывают, что возможность опережающей корректировки цен заложена в его основной прогноз, согласно которому темпы прироста потребительских цен составят по итогам года 3,8—4,2%. Согласно ранее проведенным опросам бизнеса, часть предпринимателей планируют скорректировать цены уже в IV квартале 2018 года.



В числе прочего в материале ЦБ говорится, что в октябре отмечалось повышение годовых темпов прироста цен на услуги до 4% (в сентябре — 3,8%). В значительной степени оно было связано с изменением стоимости финансовых услуг. Расходы населения на процентные платежи по банковским кредитам, а также стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля в октябре остались ниже прошлогоднего уровня, однако разница между ними сократилась, как и отрицательный вклад в инфляцию на рынке услуг. Кроме того, возросли темпы роста цен на жилищные услуги из-за индексации ставок взносов на капитальный ремонт в отдельных регионах.



По оценкам Центробанка, инфляция увеличится в первом полугодии 2019 года под действием разовых факторов, в том числе налоговых мер, а в дальнейшем будет устойчиво снижаться. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5—5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в первой половине 2020 года.

