Активы Русского Национального Банка (Ростов-на-Дону) на дату его признания банкротом составили 1,096 млрд рублей, а обязательства — почти 1,444 млрд. Такие данные приводятся в сводном отчете временной администрации банка; исходя из них нехватка активов для исполнения обязательств составляет 348 млн рублей.

Банк России отозвал лицензию у Русского Национального Банка 6 июня этого года. По оценке ЦБ, представленной в августе, обязательства банка на дату отзыва лицензии превышали величину его активов примерно на 66 млн рублей . При этом добиться признания финучреждения банкротом регулятору удалось не сразу, а только в апелляционной инстанции. Арбитражный суд Ростовской области в сентябре отказал в удовлетворении соответствующего заявления ЦБ, но 7 ноября 2018 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение о признании Русского Национального Банка несостоятельным (банкротом).

Из сегодняшнего сводного отчета временной администрации следует, что на дату отзыва у банка лицензии «дыра» в его капитале с учетом результатов финансового обследования была больше, чем сообщалось изначально — порядка 342 млн рублей. Активы банка на эту дату оценивались в 1,105 млрд рублей, а обязательства — в 1,447 млрд.



В конце сентября регулятор сообщал о выявлении признаков вывода активов из Русского Национального Банка.

