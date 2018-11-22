Российские кредитные организации изучают вопрос переоборудования банкоматов для проверки клиентов по рисунку вен, пишут «Известия» . После апгрейда АТМ россиянам не понадобится карта для снятия наличных, совершения платежей и переводов через аппараты.



В ВТБ исследуют технологию распознавания граждан по рисунку вен и возможность ее применения в АТМ, сообщили в пресс-службе банка. Официальные представители Тинькофф Банка рассказали, что также изучают имеющиеся решения по венозным отпечаткам, чтобы оценить их применимость в банкоматах сети кредитной организации. В финансовых институтах не уточнили, когда планируется переформатировать аппараты и сколько устройств подлежат апгрейду.



Когда банкоматы будут переоборудованы, граждане смогут с их помощью совершать операции (снимать наличные, делать переводы) без карты: она будет привязана к отпечатку вен клиентов. В этом плюс для гражданина: не придется носить «пластик» с собой. Для того чтобы проходить проверку по контуру линий на ладони, им нужно будет предварительно сдать биометрию в офисах кредитных организаций.

Преимуществом проверки по рисунку вен является то, что этот биометрический параметр хранится 10 лет (в отличие от двух-трех лет для изображения лица и слепка голоса), отмечают эксперты. Кроме того, сканирование ладони позволит повысить защиту операций в АТМ: этот параметр устойчив к хакерским атакам. В отличие от изображения лица или слепка голоса рисунок вен сложно подделать.

Главный недостаток распознавания по рисунку вен — высокая стоимость оборудования для проверки. По оценкам участников рынка, на переформатирование одного АТМ понадобится 1 млн рублей. Тем не менее банки держат тренд на цифровизацию и планируют в перспективе уйти от карт. В этом случае им больше не придется нести затраты на выпуск «пластика».