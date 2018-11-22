Банк «Русский Стандарт» выпустил подарочные карты ко Дню матери, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Предоплаченные карты ко Дню матери продаются в подарочной упаковке, то есть можно сразу вручить подарок и не тратить лишние деньги и время на упаковку...В отличие от подарочного сертификата, ей можно воспользоваться в любом месте, где принимают Mastercard, в том числе оплатить покупки через Интернет», — отмечается в релизе.

Тематические подарочные карты выпускаются в любых номиналах от 1 тыс. до 15 тыс. рублей. Средства с такой карты можно израсходовать как сразу, так и по частям. Перед началом использования карты не требуется визитов в банк, открытия счета или заполнения анкет, отметили в банке.