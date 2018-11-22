Банк России и «Ростелеком» подписали соглашение о взаимодействии в реализации проектов по повышению уровня доступности финансовых услуг для граждан РФ, проживающих на отдаленных, труднодоступных и малонаселенных территориях. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ЦБ, а также распространил «Ростелеком».

В первую очередь речь идет о расширении для населения таких регионов доступа к финансовым услугам через Интернет и повышении скорости и качества связи для уже имеющих доступ к Интернету. Со своей стороны ЦБ намерен стимулировать финансовые организации к развитию сетевых услуг через интернет-каналы. Также стороны договорились поддерживать организации, предоставляющие финуслуги в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах как для населения, так и для малого и среднего бизнеса , и направленные на решение этой задачи общественные и частные инициативы.

Одновременно был подписан трехсторонний протокол между Банком России, Почта Банком и «Ростелекомом» о тестировании технологических решений по приоритетному обеспечению финансовыми услугами населенных пунктов, испытывающих сложности с доступом к ним. В список включены десять населенных пунктов Приморского края, в которых проживает от 700 до 4 тыс. человек, рассказали в «Ростелекоме».

В ближайшее время данный список будет дополнен населенными пунктами с численностью 250—500 и 500 — 1 тыс. человек, в том числе населенными пунктами, где доступ к Интернету осуществляется посредством спутникового канала, указано в релизе ЦБ.

До конца 2018 года в пилотных населенных пунктах «Ростелеком» обеспечит высокоскоростным Интернетом точки доступа к банковским услугам на базе почтовых отделений или различных вариантов «облегченного» банковского обслуживания вне подразделений с использованием автоматизированных устройств Почта Банка. Тестирование будет проводиться в I квартале 2019 года. По окончании планируется подготовить отчет об эффективности использованных технических и организационных решений для оценки перспектив их тиражирования в других регионах.



«Рассчитываем, что пилотный проект, который мы запускаем на Дальнем Востоке, окажется успешным и мы сможем его масштабировать в конкурентном формате с различными банками», — прокомментировал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

