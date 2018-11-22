Банк «Кольцо Урала» на платформе интернет-банка «Фактура» внедрил сервис проверки контрагентов «Контур.Светофор», сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Теперь клиенты банка могут проверять контрагентов и оценивать риски работы с партнерами прямо в интернет-банке перед проведением платежа или в любой другой момент, когда это необходимо. Когда клиент банка находит поставщика и собирается сделать первый платеж за партию товара, он создает в интернет-банке платежные документы или просто вводит ИНН. В этот момент «Контур.Светофор» оперативно анализирует сведения об указанной компании и сразу же показывает всю необходимую информацию, а клиент на основе полученных данных принимает решение о дальнейшей сделке. Все предельно просто: сигнал зеленого цвета значит, что контрагенту можно доверять, сигнал красного цвета сообщает, что контрагент ненадежен и могут быть риски при сотрудничестве», — отмечается в релизе.

Для того, чтобы получать сведения о юрлицах и индивидуальных предпринимателях, «Светофор» связывается с системой проверки контрагентов «Контур.Фокус». Оттуда поступают данные — официальная информация из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестра недобросовестных поставщиков, особых реестров ФНС, базы арбитражных дел и исполнительных производств, данных о госконтрактах и других открытых источников, заключили в банке.