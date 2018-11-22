Ассоциация больших данных и Институт развития Интернета (ИРИ) подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии участников рынка данных. Участники соглашения намерены совместно разработать кодекс этики в области использования данных. Об этом сообщается в их пресс-релизе.

«В рамках меморандума Ассоциация больших данных и ИРИ намерены готовить консолидированные предложения по реализации государственных мер поддержки развития сферы данных, а также другие инициативы и правила в этой области. Кроме того, стороны будут содействовать повышению осведомленности граждан о технологиях обработки данных и форматах отраслевого взаимодействия между участниками рынка», — говорится в сообщении.

В Ассоциацию больших данных входят «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф Банк, «МегаФон» и oneFactor.