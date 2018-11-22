«Яндекс.Маркет» 22 ноября 2018 года запустил бета-версию маркетплейса для покупки товаров у зарубежных продавцов Bringly.ru. Об этом сообщается в пресс-релизе «Яндекса».

На маркетплейсе будут представлены товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и других стран. Среди предложений продавцов — более 4 млн товаров: одежда и обувь, электроника, косметика, товары для дома.

Покупку на маркетплейсе можно оплатить банковской картой, способ и стоимость доставки товара будут зависеть от страны и магазина. Для всех товаров из Китая и Латвии доставка бесплатная. При заказе любого товара покупатели могут воспользоваться обычной и экспресс-доставкой Почты России.

Распродаваемые товары будут храниться на собственном складе в Латвии, так что их доставка в Россию будет быстрой — она займет от трех до пяти дней. Если покупку повредили в дороге или продавец по ошибке отправил не тот товар, то маркетплейс поможет вернуть деньги в полном объеме.

Бета-версия доступна на сайте bringly.ru и мобильных устройствах на базе iOS и Android.