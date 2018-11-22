«Яндекс» предложил использовать своего голосового помощника «Алису» для оказания госуслуг. Эта предложила гендиректор «Яндекса» Елена Бунина на встрече представителей IT-отрасли с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко, пишут «Ведомости».

Участники встречи обсуждали «Алису», подтвердил представитель «Яндекса», но уточнить детали отказался, отметив, что «Яндекс» открыт к подключению новых сервисов, в том числе госуслуг.

«Алиса» умеет распознавать речь, определять значение запроса и синтезировать голос, понимать и обрабатывать неполные фразы, умеет импровизировать, учитывая контекст сказанного. Голосовой помощник может общаться с пользователями и выполнять по их запросам несложные поручения. Например, найти в Интернете нужный адрес, телефон, веб-страницу и т. п. «Алису» интегрировали с сервисами «Яндекса», например обучили произносить тосты, играть с пользователями в слова и города, рассказывал ранее представитель компании. В мае компания представила собственную умную колонку «Яндекс.Станция» на базе «Алисы».



Если предполагается, что голосовой помощник будет транслировать статическую, общую информацию (вроде раздела FAQ на сайте), то это можно быстро и просто реализовать, уверен технический директор Центра речевых технологий Александр Филипчук. А вот ассистент, который будет решать задачи пользователя (заполнять анкеты, оплачивать пошлины, отправлять заявления), потребует инвестиций. Технологии для этого уже существуют, но нужно создавать и актуализировать отдельные сценарии оказания услуг, интегрировать их с информационными системами, следить за изменениями в самих услугах, заключает эксперт.