Для участия в акции достаточно выполнить одно условие – совершать с помощью дебетовой или кредитной карты Mastercard «Ак Барс» Банка операции на сумму от 100 рублей за раз. За каждую операцию в зависимости от суммы будут начисляться баллы: от 100 до 300 рублей – 1 балл, от 300 до 500 рублей – 2 балла, свыше 500 рублей – 3 балла.

Победители будут определяться каждые две недели. 13 участников акции с наибольшим количеством баллов за этот период получат билеты на матчи КХЛ. Победитель получит сразу 4 билета и сможет посетить хоккейный матч вместе с друзьями. Призеры со 2-го по 5-е место выиграют по 2 билета на игру, а за 6-13 места получат по одному билету.

Акция проводится до 20 февраля 2019 г. включительно. Подробные условия акции на сайте .