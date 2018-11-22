В ЗАТО Железногорск Красноярского края суд вынес обвинительный приговор мужчине, который обманным путем похитил более 2 млн рублей у своих знакомых. Как следует из сообщения на сайте МВД, 39-летний фигурант уголовного дела брал деньги под обещание их льготного размещения в банке.

Как было установлено, в течение двух лет мужчина обращался к своим коллегам и знакомым с предложением оформить вклад в отделении одного из банков под очень высокие проценты. «Он убеждал потерпевших, что его супруга, работая в финансовой организации, имеет льготную возможность на выгодных условиях открыть денежный вклад. Чтобы у потерпевших не возникало сомнений, железногорец через некоторое время отдавал им небольшие денежные суммы, объясняя, что это проценты», — рассказали правоохранители.

Свои сбережения мужчине доверили девять человек, суммы «вкладов» составляли от 20 тыс. до 700 тыс. рублей. Когда организатор незаконной деятельности перестал выплачивать проценты и отказался возвращать чужие средства, потерпевшие связались с его супругой и выяснили, что никаких вкладов она не делала и такой возможности не имела. После этого жертвы обмана обратились в полицию.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник тратил полученные денежные средства на собственные нужды. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый частично возместил ущерб потерпевшим и раскаялся в содеянном.



Суд назначил фигуранту наказание в виде условного лишения свободы на срок четыре года.

