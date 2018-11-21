По словам адвоката, который представляет интересы супруги Сергея Гришина, бывший совладелец РосЕвроБанка обвинил ее в хищении денег, потраченных на подарки ей. Адвокаты по семейному праву называют процесс нестандартным.
Жена бывшего совладельца РосЕвроБанка Сергея Гришина Анна Федосеева арестована сроком на один месяц. Такое решение принял Головинский суд города Москвы, рассказала РБК адвокат Федосеевой Екатерина Духина.
Она арестована по обвинению в мошенничестве, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Просьба об аресте Федосеевой А.А. ранее была опубликована в карточке на сайте суда. РБК обратился за комментарием в пресс-службу суда.
Ранее о том, что Анна Федосеева задержана и находится в изоляторе временного содержания по подозрению в мошенничестве, рассказывала РБК Екатерина Духина. 19 ноября в ее квартире прошел обыск. Как следует из слов адвоката Федосеевой, уголовное дело было возбуждено на фоне попыток Гришина и Федосеевой развестись. Духина подчеркнула, что Гришин «посчитал свои подарки в период ухаживания и в течение брака следствием ее мошеннических действий», а Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело на основании заявления Гришина.
По словам Духиной, уголовное дело в отношении Федосеевой и неустановленных лиц возбуждено по ч.4 ст. 159 УК. «Хищение путем обмана или злоупотребления доверием — это общая фабула статьи 159. В нашем случае речь идет еще и о совершении мошенничества, совершенном организованной группой в особо крупном размере», — пояснила адвокат.
«Раздела имущества у них нет, есть имущественный спор, он требует деньги, которые, как он считает, Анна неосновательно забрала», — пояснил РБК адвокат Денис Марченко, который представляет интересы Гришина по другим делам.
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