Жена бывшего совладельца РосЕвроБанка Сергея Гришина Анна Федосеева арестована сроком на один месяц. Такое решение принял Головинский суд города Москвы, рассказала РБК адвокат Федосеевой Екатерина Духина.

Она арестована по обвинению в мошенничестве, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Просьба об аресте Федосеевой А.А. ранее была опубликована в карточке на сайте суда. РБК обратился за комментарием в пресс-службу суда.

Ранее о том, что Анна Федосеева задержана и находится в изоляторе временного содержания по подозрению в мошенничестве, рассказывала РБК Екатерина Духина. 19 ноября в ее квартире прошел обыск. Как следует из слов адвоката Федосеевой, уголовное дело было возбуждено на фоне попыток Гришина и Федосеевой развестись. Духина подчеркнула, что Гришин «посчитал свои подарки в период ухаживания и в течение брака следствием ее мошеннических действий», а Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело на основании заявления Гришина.

По словам Духиной, уголовное дело в отношении Федосеевой и неустановленных лиц возбуждено по ч.4 ст. 159 УК. «Хищение путем обмана или злоупотребления доверием — это общая фабула статьи 159. В нашем случае речь идет еще и о совершении мошенничества, совершенном организованной группой в особо крупном размере», — пояснила адвокат.

«Раздела имущества у них нет, есть имущественный спор, он требует деньги, которые, как он считает, Анна неосновательно забрала», — пояснил РБК адвокат Денис Марченко, который представляет интересы Гришина по другим делам.