До 2021 года возможен кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений и последующее за этим ужесточение денежно-кредитной политики, считает глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Об этом она рассказала в ходе своего выступления в Госдуме.

«По нашим оценкам, вероятна рецессия в 2019 году, но уже в 2020-м экономика опять перейдет к росту, в 2021 году темпы роста будут сопоставимы с уровнем базового сценария. Возможен кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимо ужесточить денежно-кредитную политику, но это будет нести краткосрочный эффект. У нас есть инструменты для того, чтобы с этим справиться», — рассказала она.