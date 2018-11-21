Мосгорсуд, рассмотрев 20 ноября апелляционное представление Генпрокуратуры, отправил в СИЗО экс-главу компании «Премьер Эстейт» Светлану Тимонину, признанную виновной в пособничестве бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину, растратившим более 12 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Решение по прокурорскому представлению было вынесено на четвертом заседании. Генпрокуратура требовала отменить вынесенный Тимониной 9 апреля этого года Мещанским райсудом приговор, в соответствии с которым она была признана виновной в пособничестве в растрате в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ), осуждена на пять лет общего режима, но наказание ей в итоге было превращено в условное. Представители надзорного ведомства говорили, что за столь тяжкое преступление Тимонина не должна была получить столь мягкий срок. Обвинение в этом поддерживали представители потерпевшей стороны — ВТБ.

Мосгорсуд, рассмотрев требование прокуратуры, назначил Тимониной два года — под стражу ее взяли в зале суда. Финансовые претензии к осужденной со стороны ВТБ будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

Защита пока не решила, обжаловать или нет решение Мосгорсуда. Дело в том, что с учетом времени, ранее проведенного под стражей, Тимониной осталось отсидеть 11,5 месяцев. При этом адвокат Лариса Каштанова отметила, что между судами по этому делу ее подзащитная в основном лечилась — у нее было два инфаркта.

В ВТБ заявили, что удовлетворены судебным приговором в отношении Светланы Тимониной, действия которой нанесли ущерб структурам, входящим в группу. «В этом деле ВТБ предпринял все возможные законные действия, чтобы отстоять свои права как потерпевшего», — сообщили изданию в пресс-службе кредитной организации.