Временный управляющий ОАО «ГлобалЭлектроСервис», входящего в группу «Сумма», подал иск о взыскании солидарно 17,1 млрд рублей с владельца группы Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и еще 14 юридических и физических лиц, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.



Заявление управляющего Михаила Андреева о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности оставлено без движения до 17 декабря в связи с его ненадлежащим оформлением.

В сентябре ВТБ подал заявление в суд о включении долга перед ним в размере 429,9 млн рублей в реестр требований кредиторов компании «ГлобалЭлектроСервис».

Столичный арбитраж в августе по заявлению ООО «НТ-Ком Инжиниринг» ввел процедуру наблюдения в отношении компании «ГлобалЭлектроСервис». Временным управляющим должника был утвержден Андреев из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

Судебное разбирательство по рассмотрению дела по существу назначено на 28 января 2019 года.

Тверской суд Москвы 1 ноября удовлетворил ходатайство следствия о продлении до февраля 2019 года ареста в отношении владельца группы «Сумма» братьев Магомедовых, обвиняемых в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Таким образом, суд отклонил ходатайства адвокатов обвиняемых об избрании меры пресечения, не связанной с реальным лишением свободы. Так, суд не стал менять содержание в СИЗО на залог в размере 2,5 млрд рублей в отношении Зиявудина Магомедова.