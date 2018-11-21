Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за низкие цены на нефть, а также призвал к дальнейшему их снижению.

«Цены на нефть становятся ниже. Отлично!» — написал глава Белого дома в среду в своем Twitter.



По его мнению, такая тенденция — «как будто значительное сокращение налогов для Америки и для всего мира». «Наслаждайтесь! [Цена нефти составляет] 54 доллара, а недавно было 82 доллара. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте опустим ее [цену на нефть] еще ниже!» — написал Трамп.

Во вторник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 7,8% и составила 61,97 доллара за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня 62 доллара за баррель 14 февраля текущего года.

В среду цены на нефть эталонных марок начали восстанавливаться.

