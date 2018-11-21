Применение Соединенными Штатами жестких мер против Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи привело бы к резкому росту цен на нефть и могло бы разрушить мировую экономику, поэтому Вашингтон не собирается этого допускать. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на лужайке у Белого дома.

«Что касается Саудовской Аравии, если мы разорвем с ними отношения, я думаю, цены на нефть взлетят до небес. Я сдерживаю их, они [Саудовская Аравия] помогают мне сдерживать их. Сейчас у нас низкие цены на нефть, я хочу, чтобы они были еще ниже», — подчеркнул глава государства. «Если вы хотите, чтобы цены на нефть поднялись до 150 долларов за баррель — Россия, кстати говоря, была бы очень этому рада — единственное, что вам нужно сделать — это разорвать наши отношения с Саудовской Аравией», — заявил он.

«Я не собираюсь разрушать мировую экономику, и я не собираюсь разрушать экономику нашей страны, совершая безрассудные действия в отношении Саудовской Аравии», — добавил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены по-прежнему оставаться надежным партнером Саудовской Аравии, несмотря на то, что в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи по-прежнему остаются вопросы, на которые, возможно, ответа не будет получено никогда.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование, а президент Турции Тайип Эрдоган назвал убийство Хашкаджи тщательно спланированным.