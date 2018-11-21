Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на товары из Китая на сумму в 250 млрд долларов, если страны не смогут заключить торговое соглашение.

«Дела с Китаем идут хорошо, Китай очень сильно хочет заключить сделку. Они могут и не говорить этого вам, но они очень сильно хотят заключить сделку. У меня есть заготовленные пошлины на сумму в 250 миллиардов долларов, которые мы наложим, если не заключим сделку. Поверьте, я их введу, потому что Китай многие годы использовал США», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов.