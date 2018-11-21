В начале ноября 2018 года Совкомбанк стал пользователем инновационного сервиса в сфере международных расчетов SWIFT — Global Payment Innovation (GPI). Сервис позволяет отслеживать маршрут отправленных средств, мониторинг состояния и локации платежа в конкретный момент времени: в каком он статусе, на каком этапе какая комиссия была взята. GPI позволяет в случае необходимости моментально остановить отправленный платеж благодаря функции Stop and Recall, а также в режиме онлайн наблюдать платежи, которые идут в адрес банка. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Для банка использование этого сервиса позволит прогнозировать остатки на корреспондентских счетах, повлияет на сокращение трудозатрат сотрудников, связанных с проведением расследований по уточнению статуса платежей, а также на повышение скорости расчетов по валютным платежам, повышая тем самым его конкурентные преимущества.

«Подключение Совкомбанка к GPI дало нам возможность информировать клиентов, отправивших валютный перевод, о зачислении денежных средств на счет получателя, что совместно с внедрением прозрачного механизма контроля трансакций непосредственно сказывается на комфорте и спокойствии наших клиентов, позволяет существенно повысить уровень обслуживания и качество продуктов банка», — прокомментировал заместитель председателя правления и руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru