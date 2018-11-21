Физические лица в России за десять месяцев 2018 года самостоятельно уплатили 98,7 млрд рублей имущественных налогов. Такая оценка представлена в исследовании Сбербанка .

Согласно статистике Федеральной налоговой службы, за восемь месяцев 2018 года сборы на имущество физлиц увеличились на 31,2%, поступление транспортного налога на физлиц выросло на 5,6%, земельного налога — на 1,5%.

Средняя величина трансакции (по данным за десять месяцев) при уплате транспортного налога составила 4 261,5 рубля, земельного налога — 2 087,41 рубля, налога на имущество физлиц — 1 285,48 рубля.

Средний «чек» по всем трем видам налога увеличился за этот период на 4,5% (в 2017 году прирост составлял 3,6%). Быстрее других растет средний платеж по налогу на имущество — на 13,4%, за ним идет земельный налог (плюс 12,7%). Прямое влияние оказывает переход на использование кадастровой стоимости в качестве базы для начислений. Транспортный налог практически не меняется, при этом на него приходится 64% от всей уплаченной суммы в выборке Сбербанка; 29% — это имущественный налог, 7% — земельный.

Доля выплат, по которым были начислены налоги и штрафы за десять месяцев 2018 года, составила 18,7%. В прошлом году этот показатель был ниже на 1,37 процентного пункта.

Налоги имущественной группы занимают относительно малую долю денежных доходов населения. По итогам девяти месяцев 2018 года средняя сумма уплаченного налога на имущество физлиц составила 0,32% от подушевого дохода, доля земельного налога — 0,53%, транспортного — 1,06%. Доли земельного налога и налога на имущество физлиц с 2016 года устойчиво растут, а доля транспортного налога, наоборот, падает. Это может быть связано с тем, что человек сам в силах влиять на величину начислений, приобретая автомобиль большей или меньшей мощности, рассуждают в Сбербанке.

Налоговая нагрузка достаточно равномерно распределена по всей стране, но определенные различия все же есть. Низкая фискальная нагрузка по имущественным налогам отмечается в Ненецком автономном округе. Средний чек по транспортному налогу здесь составил 0,49% от подушевого дохода, чек по налогу на имущество — 0,09%. При этом в Дагестане средний относительный размер платежа по транспортному налогу выше в три раза — 1,76% от годового дохода. Лидером по налогу на имущество можно назвать Ингушетию (0,86%).

При уплате налогов клиенты Сбербанка достаточно консервативны, выбирая метод совершения платежа. Доля трансакций, совершенных с посещением отделений банка, значительно выше средней по всем прочим операциям. За десять месяцев текущего года она все еще составляет примерно половину, хотя по итогам этого периода показатель впервые упал ниже 50%. Постепенно снижается и популярность банкоматов: сейчас через них налоги оплачивают лишь 15,6% клиентов. Остальные перешли в Интернет: доля использующих «Сбербанк Онлайн» по итогам десяти месяцев 2018 года составила 34,4% против 16,7% в 2016-м.



Доля пользователей приложения «Сбербанк Онлайн», оплачивающих через него имущественные налоги, увеличилась за десять месяцев почти на четверть. Три четверти клиентов, использующих данный канал, совершают операцию путем сканирования штрихкода.

