Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС Аналитика») подготовило рэнкинг крупнейших лизинговых компаний России по итогам девяти месяцев 2018 года. Объем бизнеса топ-100 участников лизингового рынка вырос на 45% и составил 970 млрд рублей, говорится в сообщении агентства.

«Второй год подряд рынок ставит исторические рекорды. Две трети компаний, участвующих в рейтинге (на их долю приходится 88% бизнеса), показали рост объемов нового бизнеса. Совокупный портфель первой сотни превысил 3,7 трлн рублей (прирост на 35,6% по сравнению с таким же периодом 2017 года). За девять месяцев увеличилась также общая сумма заключенных договоров лизинга , она составила 1,5 трлн рублей — это на 50,5% больше, чем было в 2017 году», — указано в релизе.

Генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков связывает рост рынка прежде всего с увеличивающимися показателями в сегменте лизинга железнодорожных вагонов: «Основным драйвером роста стал лизинг железнодорожной техники, доля которого в структуре нового бизнеса участников рейтинга увеличилась за девять месяцев 2018 года с 20% до почти 30%. Фактором опережающего роста этого сегмента стало государственное стимулирование спроса, а также утилизация подвижного состава, превысившего предельные сроки эксплуатации».

«Ключевое влияние на рост объема рынка оказывает динамика показателей трех крупнейших государственных лизинговых компаний, который обеспечили свыше 71% совокупного прироста объема нового бизнеса», — добавляет Гришанков. Первые три строчки рэнкинга заняли госкомпании: Государственная Транспортная Лизинговая Компания, «Сбербанк Лизинг» и «ВТБ Лизинг».

Значительные темпы роста бизнеса государственных лизинговых компаний, занявших первые три позиции в опубликованном рэнкинге, обусловили увеличение доли государственного сегмента за девять месяцев 2018 года в совокупном объеме нового бизнеса участников рэнкинга на 10 процентных пунктов — до 55%. Таким образом, государственный сегмент по объему нового бизнеса занял доминирующее положение.

Также сохранилась тенденция к увеличению концентрации лизингового рынка: доля в совокупном объеме нового бизнеса вошедших в топ-20 компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 4,6 п. п. и превысила 88%. В то же время за девять месяцев 2018 года заметно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля 20 крупнейших компаний в совокупном объеме лизингового портфеля (на 6,4 п. п., до 89,2%), а также в совокупной стоимости новых договоров (на 3 п. п., до 91,7%).

Ранее предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за девять месяцев 2018 года подвели рейтинговое агентство «Эксперт РА» и Объединенная лизинговая ассоциация, представив несколько иные данные. Так, объем нового бизнеса за январь — сентябрь 2018 года составил 1,01 трлн рублей, сумма новых лизинговых договоров — 1,65 трлн, объем лизингового портфеля — 4,1 трлн рублей. Подсчеты также были произведены на основе данных от 100 лизинговых компаний, приславших анкеты. При этом топ-двадцатки лизингодателей у RAEX и «Эксперт РА» совпадают, а полный рейтинг агентство «Эксперт РА» еще не публиковало.



Напомним, в октябре было объявлено о разделении бизнесов рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») и кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». В этой связи организации отдельно друг от друга проводили анкетирование лизингодателей по итогам девяти месяцев.