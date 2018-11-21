В октябре было объявлено о разделении бизнесов RAEX и «Эксперт РА». В этой связи организации отдельно друг от друга проводили анкетирование лизингодателей по итогам девяти месяцев.
Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС Аналитика») подготовило рэнкинг крупнейших лизинговых компаний России по итогам девяти месяцев 2018 года. Объем бизнеса топ-100 участников лизингового рынка вырос на 45% и составил 970 млрд рублей, говорится в сообщении агентства.
«Второй год подряд рынок ставит исторические рекорды. Две трети компаний, участвующих в рейтинге (на их долю приходится 88% бизнеса), показали рост объемов нового бизнеса. Совокупный портфель первой сотни превысил 3,7 трлн рублей (прирост на 35,6% по сравнению с таким же периодом 2017 года). За девять месяцев увеличилась также общая сумма заключенных договоров лизинга, она составила 1,5 трлн рублей — это на 50,5% больше, чем было в 2017 году», — указано в релизе.
Генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков связывает рост рынка прежде всего с увеличивающимися показателями в сегменте лизинга железнодорожных вагонов: «Основным драйвером роста стал лизинг железнодорожной техники, доля которого в структуре нового бизнеса участников рейтинга увеличилась за девять месяцев 2018 года с 20% до почти 30%. Фактором опережающего роста этого сегмента стало государственное стимулирование спроса, а также утилизация подвижного состава, превысившего предельные сроки эксплуатации».
«Ключевое влияние на рост объема рынка оказывает динамика показателей трех крупнейших государственных лизинговых компаний, который обеспечили свыше 71% совокупного прироста объема нового бизнеса», — добавляет Гришанков. Первые три строчки рэнкинга заняли госкомпании: Государственная Транспортная Лизинговая Компания, «Сбербанк Лизинг» и «ВТБ Лизинг».
Значительные темпы роста бизнеса государственных лизинговых компаний, занявших первые три позиции в опубликованном рэнкинге, обусловили увеличение доли государственного сегмента за девять месяцев 2018 года в совокупном объеме нового бизнеса участников рэнкинга на 10 процентных пунктов — до 55%. Таким образом, государственный сегмент по объему нового бизнеса занял доминирующее положение.
Также сохранилась тенденция к увеличению концентрации лизингового рынка: доля в совокупном объеме нового бизнеса вошедших в топ-20 компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 4,6 п. п. и превысила 88%. В то же время за девять месяцев 2018 года заметно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля 20 крупнейших компаний в совокупном объеме лизингового портфеля (на 6,4 п. п., до 89,2%), а также в совокупной стоимости новых договоров (на 3 п. п., до 91,7%).
Ранее предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за девять месяцев 2018 года подвели рейтинговое агентство «Эксперт РА» и Объединенная лизинговая ассоциация, представив несколько иные данные. Так, объем нового бизнеса за январь — сентябрь 2018 года составил 1,01 трлн рублей, сумма новых лизинговых договоров — 1,65 трлн, объем лизингового портфеля — 4,1 трлн рублей. Подсчеты также были произведены на основе данных от 100 лизинговых компаний, приславших анкеты. При этом топ-двадцатки лизингодателей у RAEX и «Эксперт РА» совпадают, а полный рейтинг агентство «Эксперт РА» еще не публиковало.
Напомним, в октябре было объявлено о разделении бизнесов рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») и кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». В этой связи организации отдельно друг от друга проводили анкетирование лизингодателей по итогам девяти месяцев.
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