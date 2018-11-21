Экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России. Такие данные были представлены на состоявшемся 21 ноября в Москве открытии 11-й Недели российского Интернета (Russian Internet Week 2018), сообщает Российская ассоциация электронных коммуникаций.

По данным РАЭК, экосистема цифровой экономики формируется из нескольких составляющих, которые вносят различный вклад в ее формирование и развитие. Так, объем рынка электронной коммерции составляет 2 трлн рублей, объем рынка маркетинга и рекламы — 250 млрд, объем рынка инфраструктуры и связи — 1,8 трлн, объем рынка цифрового контента — 75 млрд рублей.

«В 2018 году мы отмечает значительный рост вклада цифровой экономики и связанных рынков в ВВП страны — сегодня этот показатель равен 5,1%, рост составил 11% по сравнению с показателями прошлого года. Если сравнивать цифровую экономику с другими секторами традиционной экономики, то стоит отметить, что вклад сельского хозяйства в ВВП сегодня составляет 4,4%. Чем более развита экономика страны, тем меньше вклад в нее сельского хозяйства. Так, его доля в экономике США — 1,1%, Японии — 1,1%, Германии — 0,6%, и она продолжает снижаться», — отмечает директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

По данным РАЭК и Высшей школы экономики, существенный вклад в развитие экономики Рунета продолжает вносить мобильная экономика. Так, общее число рабочих мест, связанных с сектором мобильных приложений, — 217 тыс., и по данному показателю наблюдается годовой рост в 24%.

Также в 2018 году РАЭК и Gazprom Media Digital провели исследование рынка больших данных: объем этого сегмента цифровой экономики составляет 3 млрд рублей.



Кроме того, на открытии RIW 2018 было представлено исследование «Экономика совместного потребления (ЭСП) в России 2018: модели, отрасли, тренды». По оценке РАЭК и «ТИАР-Центра», по итогам 2018 года совокупный объем основных отраслей ЭСП достигнет 511 млрд рублей и вырастет на 30% по сравнению с 2017-м. Основной вклад в этот объем вносят C2C-продажи (72% шеринг-рынка), онлайн-биржи фрилансеров (19%), сервисы совместных поездок (карпулинг) и каршеринг (совокупно 5%), а также краткосрочная аренда жилья (2%).