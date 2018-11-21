Платежная система «Газпромбанк», оператором которой выступает соответствующая кредитная организация, признана национально значимой. Запись об этом внесена Центробанком в реестр операторов платежных систем 21 ноября.

Напомним, ЦБ зарегистрировал платежную систему Газпромбанка 6 июля этого года.



Сам Газпромбанк входит в реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг (в последний раз список обновлялся 11 апреля 2018 года).