Профицит бюджета России в 2018 году составит порядка 3% ВВП, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«В бюджетном правиле за ориентир берется цена в 40 долларов за баррель, на базе нее рассчитываются расходы бюджета. Поэтому в этом году Россия будет иметь профицит бюджета порядка 3% ВВП при среднегодовой цене в 70 долларов за баррель и сверхдоходы, которые экономика зарабатывает, не оказывают влияния на внутреннюю ситуацию, они аккумулируются в ФНБ», — сказал Орешкин, выступая на инвестиционном форуме»Абу-Даби — Москва».