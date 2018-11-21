Национальная премия «Финансовый Олимп» - старейшая российская деловая финансовая премия. Она вручается лидерам рынка с 1995 года. Профессиональной наградой ежегодно отмечаются успехи компаний и топ-менеджеров, работающих на финансовом рынке России. С 2014 года Премию организует первый в России новостной агрегатор Anews, позволяющий читать сотни популярных СМИ, в т.ч. региональных, блогов, пабликов из соцсетей на 6-ти языках (Россия, Украина, США, Франция, Бразилия, Швеция). Также можно подключать собственные источники.

Процедура определения лидеров рынка проходит на основании рэнкингов, подготовленных рейтинговым агентством «Эксперт РА», входящим в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России, при непосредственном участии Экспертного совета, который формируется из числа руководителей профильных министерств, ведомств и федеральных служб, а также представителей законодательной и исполнительной власти, аудиторских и консалтинговых компаний.

Определение победителей премии будет проходить в несколько этапов.

С 01 по 30 сентября 2018 года осуществляется мониторинг деятельности участников финансового рынка и предлагаемых ими услуг, систематизированный в рэнкинги.

Рэнкинги готовятся совместно с рейтинговым агентством «Эксперт РА».

01 Октября 2018 года подготовленные рэнкинговые материалы будут опубликованы в открытом доступе на сайте премии.

Вторым этапом премии станет оценка номинантов Экспертным советом. Голосование экспертов пройдет с 01 Октября 2018 по 20 Ноября 2018.

В случае если среди соискателей на отдельные номинации премии не окажется достойных претендентов, премия по такой номинации не присуждается.

Заключительным этапом премии станет панельная дискуссия и фуршет в честь награждения лауреатов.

Для участия в проекте финансовой компании необходимо подать заявку на участие и предоставить сведения о компании. Заявки принимаются с 01 сентября 2018 по 18 ноября 2018, организационный сбор не взимается.

В мероприятии примут участие представители профильных министерств и ведомств, депутаты Госдумы РФ, а также первые лица компаний-участников финансового рынка — коммерческих банков, страховых, инвестиционных, управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов.