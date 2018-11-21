Эксперты Общероссийского народного фронта направили в адрес председателя Банка России письмо с просьбой проверить, соответствуют ли договоры, которые страховые компании заключают в банках, согласованной ЦБ структуре тарифной ставки. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой ОНФ.

В ОНФ уверены, что большинство кредиторов лишь формально соблюдают требования 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», согласно которым взимание комиссий и навязывание дополнительных продуктов при заключении договора кредитования прямо запрещено. «Сегодня банки при выдаче заемщику кредита выступают еще и в роли агента по продаже страховок. Большинство из них создают собственные аффилированные страховые компании и этим заметно искажают конкуренцию в этом сегменте страхования. Поэтому другие страховщики готовы платить любые комиссии за право получить допуск к банковскому каналу продаж. Это приводит к тому, что страховая услуга становится не инструментом защиты потребителя от возможных рисков, а легализованным способом взимания единовременной комиссии с заемщика», — рассуждают в ОНФ.

Эксперты ссылаются на публичную отчетность банков, из которой следует, что комиссионное вознаграждение за реализацию страховок по ипотеке и автокредитам превышает 40—45%, по накопительному страхованию жизни — 40—60%, по страхованию жизни и страхованию от несчастных случаев — 45—90%. Например, у ООО «Страховая компания «Кредит Европа Лайф» почти 90% страховых премий ушло на оплату комиссионного вознаграждения посредникам.

Закон «Об организации страхового дела в РФ» требует от страховщика представления в надзор обоснованного страхового тарифа и структуры тарифной ставки. Эксперты ОНФ считают маловероятным, что допускается такая структура тарифной ставки, в которой 60—90% приходится на комиссии и агентское вознаграждение. Маскировка комиссионных сборов услугами страхования формирует у потребителя негативное отношение к страхованию как таковому и серьезно сдерживает развитие этого рынка в долгосрочной перспективе, считают в Народном фронте.

Чтобы прекратить подобные практики, ОНФ просит Банк России проверить, соответствуют ли договоры, которые заключают страховщики, согласованной регулятором структуре тарифной ставки, устранить нарушения и не допустить подобных ситуаций в будущем.



Эксперты ОНФ предлагают создать институт саморегулирования с обязательным членством банков в соответствующих СРО, которые будут разрабатывать и требовать соблюдать базовые стандарты защиты прав потребителей банковских услуг. Также надо расширить полномочия Банка России — наделить его правом устанавливать требования к продаже кредитными организациями как своих продуктов, так и продуктов сторонних организаций (если банк выполняет функции посредника), считают в ОНФ.