В офисе холдинга «Банки.ру» снова будет интересно, продуктивно и информативно!

Портал совместно с банком «Уралсиб» проведут неформальную встречу, на которой вы сможете пообщаться с председателем правления Константином Бобровым, узнать о новинках, которые банк приготовил для своих клиентов, а также разделить радость 30-летнего юбилея кредитной организации!

5 декабря в 17:00 ждем вас на нашей OFFICEPARTY!





В программе:



неформальная беседа с руководителем банка «Уралсиб» Константином Бобровым;

презентация новых продуктов;

тест-драйв новых сервисов;

экскурсия по офису;

праздничный фуршет;

подарки.

Регистрация на мероприятие — по ссылке .

по почте: pressa@banki.ru.

Дополнительная информация: +7 (495) 665-52-55.

Адрес: Москва, ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня А, 19-й этаж.

Количество мест ограниченно!