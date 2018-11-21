Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста экономики России на 2018 год, сообщается в отчете ОЭСР.



Ожидается, что российский ВВП в текущем году вырастет на 1,6% (в майском прогнозе рост составлял 1,8%). Неизменным остался прогноз роста экономики РФ в 2019 году — на уровне 1,5%, а в 2020 году рост ВВП России ожидается на уровне 1,8%.

По мнению ОЭСР, рост будет оставаться устойчивым за счет увеличения заработной платы, объемов кредитования и занятости, а также из-за «смелой пенсионной реформы».