Масштаб операций в юанях и рублях на китайском межбанковском рынке в III квартале текущего года увеличился в годовом исчислении на 105%, до 4,9 млрд юаней (порядка 706 млн долларов). Об этом заявил в среду глава представительства Банка России в Пекине Владимир Данилов.

«В третьем квартале этого года объем операций в юанях по покупке рублей на межбанковском рынке Китая увеличился на 105%, до 4,9 миллиарда юаней (около 706 миллионов долларов) — это почти в два раза больше, чем в прошлом году, когда показатель составил 2,4 миллиарда юаней (порядка 345 миллионов долларов)», — отметил он в ходе конференции «Российский рынок капитала», которая состоялась в столице КНР.

По словам Данилова, масштабы операций с российской валютой также заметно увеличились. «Доля расчетов в рублях и юанях в торговле товарами и услугами по внешнеторговым контрактам, заключенным резидентами Китая, за 2017 год возросли как в абсолютном, так и в относительном выражении. Продолжают они расти и в этом году», — заявил глава представительства.

Данилов добавил, что ЦБ РФ «внимательно следит и поддерживает стремление китайских партнеров к либерализации финансовой системы и интернационализации юаня».