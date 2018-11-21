Проект выполнен на базе системы Finastra Fusion Risk, которая является признанным мировым лидером в своем классе решений, и позволяет оптимизировать кредитные операции в полном соответствии с требованиями IFRS 9. В результате FINCA Impact Finance получила возможности для оперативной консолидации данных, расчета резервов и формирования отчетов по всей группе компаний.

Технологическим партнером по реализации проекта была выбрана компания «Неофлекс», специалисты которой имеют высокий уровень компетенции и значительный опыт участия в международных проектах в области автоматизации IFRS 9.

«Нам требовалось решение, которое позволило бы нам соответствовать нормативным требованиям, а также управлять эффективностью и прибылью нашего бизнеса по кредитованию по всему миру, — прокомментировал итоги проекта Роман Хингорани, вице-президент и финансовый директор FINCA Impact Finance. — Fusion Risk, внедряемая нашей командой, собранной из специалистов финансового и IT-отделов, устраняет сложности, связанные с соответствием нормативным требованиям, с помощью нового подхода к организации процесса управления данными для 20 дочерних компаний FINCA Impact Finance».

Реализация проекта заняла шесть месяцев. Специалисты «Неофлекс» провели работу по обследованию бизнес-процессов заказчика, подготовили требования к будущей системе, успешно прошли все этапы ее интеграции в существующий ИТ-ландшафт, а также этап тестирования.

Основная сложность проекта заключалась как в большом объеме данных, используемых в расчетах, так и в необходимости обеспечить надежную интеграцию всех пользователей. Но благодаря сплоченной и профессиональной работе ИТ-команды, состоящей из специалистов со стороны «Неофлекс», заказчика и Finastra, удалось обеспечить высокие показатели производительности системы.

Арно Пику, директор по глобальному управлению финансовыми рисками Finastra, рассказал о преимуществах Fusion Risk: «Формирование финансовой отчетности может осложняться за счет необходимости параллельного выполнения регулярных операционных задач и ограничений в ресурсах, которыми располагает компания. Система Fusion Risk дает возможность упростить эти процессы за счет консолидации данных в единой среде. Это позволяет экономить время, средства и обеспечивать соответствие нормативам. Кроме того, система Fusion Risk является легко масштабируемой и разработана с учетом эволюции рынка и требований к отчетности».

В результаты выполненного проекта заказчик получил возможность автоматизировать расчет резервов по всей группе филиалов: от агрегации необходимых данных и проведения расчетов до подготовки отчетности, соответствующей международным стандартам. И уже сейчас число рассчитываемых с помощью Fusion Risk контрактов превысило миллион.

Антон Спаринапти, партнер, директор по развитию бизнеса компании «Неофлекс» считает: «Наши крепкие отношения с Finastra, а также опыт во внедрении сложных информационных систем позволили нам сформировать уникальное эффективное партнерство вокруг Fusion Risk. Это позволяет нам реализовывать успешные проекты в России и за ее пределами по разумным ценам».

FINCA Impact Finance является международной сетью, состоящей из 20 микрофинансовых учреждений и банков, предоставляющих финансовые услуги лицам и группам с низкими доходами, что позволяет им получить шанс на развитие собственного малого бизнеса и изменение своей жизни к лучшему. Социальная ответственность и повышение качества жизни населения беднейших стран мира — важнейшая задача, которую компания ставит перед собой

Источник: Компания Неофлекс