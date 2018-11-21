Сохраняются высокие темпы прироста кредитования физических лиц.
Несмотря на небольшой рост ставок по кредитам, они остаются на доступном уровне для граждан, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом она рассказала, выступая в Госдуме.
«В последние месяцы ставки немного выросли, в том числе отреагировав на повышение ключевой ставки. При этом рост кредитования продолжается. Ставки в среднем остаются на доступном уровне для заемщиков», — прокомментировала представитель регулятора.
«Инфляция находится вблизи 4% или даже ниже лишь около полутора лет. Кредитование растет, ставки, особенно долгосрочные, постепенно снижаются вслед за инфляцией. За 10 месяцев этого года кредитование предприятий выросло на 5,9%, более чем вдвое превысив показатель 10 месяцев прошлого года. Сохраняются высокие темпы прироста кредитования физических лиц — 18,7% против 9,8% за январь и октябрь 2017 года. Ипотека за 10 месяцев выросла на 17,9%. Напомню: за аналогичный период прошлого года — меньше чем на 10%», — добавила она.
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