Несмотря на небольшой рост ставок по кредитам, они остаются на доступном уровне для граждан, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом она рассказала, выступая в Госдуме.

«В последние месяцы ставки немного выросли, в том числе отреагировав на повышение ключевой ставки. При этом рост кредитования продолжается. Ставки в среднем остаются на доступном уровне для заемщиков», — прокомментировала представитель регулятора.

«Инфляция находится вблизи 4% или даже ниже лишь около полутора лет. Кредитование растет, ставки, особенно долгосрочные, постепенно снижаются вслед за инфляцией. За 10 месяцев этого года кредитование предприятий выросло на 5,9%, более чем вдвое превысив показатель 10 месяцев прошлого года. Сохраняются высокие темпы прироста кредитования физических лиц — 18,7% против 9,8% за январь и октябрь 2017 года. Ипотека за 10 месяцев выросла на 17,9%. Напомню: за аналогичный период прошлого года — меньше чем на 10%», — добавила она.