Центробанк постоянно предупреждает о рисках и руководствуется консервативными прогнозами для того, чтобы предупредить угрозы для финансовой стабильности, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Может казаться, что ЦБ — главный пессимист в стране, мы говорим об угрозах, рисках неопределенности, настаиваем на консервативных оценках. Но мы не пессимисты, мы не просто верим, что наша страна, экономика способны на большее, но делаем все для того, чтобы это случилось», — отметила Набиуллина.

Она указала, что для того, чтобы экономика росла устойчивыми темпами, необходимым условием является финансовая и макроэкономическая стабильность. «Нам приходится помнить о рисках и иметь весь необходимый набор инструментов для того, чтобы поддерживать финансовую стабильность», — подчеркнула она.

Набиуллина, кроме того, отметила, что темпы роста российской экономики на уровне 1,5—2% не могут считаться удовлетворительными.

«Сейчас экономика растет темпами, по нашим оценкам, близкими к потенциальным. Этими темпами роста такая страна, как наша, не может быть удовлетворена», — подчеркнула она.

Глава регулятора добавила, что рост ВВП может ускориться до 3% к 2020 году.