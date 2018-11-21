Российский рынок капитала находится в беспрецедентно хорошем состоянии, несмотря на внешнее давление со стороны санкций Запада. Об этом заявил в среду управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич.

«Несмотря на санкционное давление, российская финансовая система находится в беспрецедентно хорошем состоянии», — сказал он, выступая в ходе конференции «Российский рынок капитала», которая состоялась в столице КНР.

По его мнению, современное состояние экономики и финансового рынка России не способно привести к повторению финансового кризиса 1998 года.



«Россия извлекла очень важные уроки из 1998 года, — сказал Марич, комментируя вероятность повторения кризисной ситуации конца 1990-х годов. — Сегодня наша экономика, наш финансовый рынок, политика наших финансовых и экономических властей позволяют говорить, что это не повторится — экономика и рынок находятся в принципиально другом состоянии».

Он также отметил, что «Банк России уделяет большое внимание управлению инфляционными ожиданиями и поддерживает ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, что дает по гособлигациям реальную доходность с учетом инфляции в районе 5% годовых».

«Все это дополняется надежной и эффективной инфраструктурой финансового рынка, ключевую роль в которой играет Московская биржа», — подчеркнул эксперт.