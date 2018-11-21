Инвесторы выкупили весь объем предложенных на аукционе Мосбиржи шестилетних облигаций. Спрос в два с половиной раза превысил предложение. Всего объем выпуска составил 10 млрд рублей. При этом Минфину пришлось заплатить повышенную премию: бумаги были проданы по цене 91,84% от номинала, а их доходность составила 8,62%. Это немного выше значения индекса гооблигаций RGBITR — 8,61%.

Ранее аналитики Sberbank СIB указывали, что ОФЗ начали покупать иностранцы, а эксперты Райффайзенбанка в комментариях отмечали снижение доходности облигаций, что, по их мнению, связано с сообщением о переносе санкций на следующий год.

«Однако вопрос санкций на госдолг не снят с повестки и все еще является источником неопределенности. В этой связи участие в аукционе по пятилетним облигациям выпуска № 26223 может быть интересно лишь для получения премии ко вторичному рынку», — написал в комментарии аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

На прошлом аукционе шестилетних облигаций (он проводился 7 ноября) из 10 млрд рублей выпуска Минфину удалось разместить менее половины бумаг. При этом облигации были проданы по цене 91,9% от номинала, а их доходность составила 8,59% годовых. Аукционы на прошлой неделе были более удачными, но тогда ведомство размещало выпуски трех- и четырехлетних облигаций объемом 5 млрд рублей каждый.