Минэкономразвития оценило годовые темпы роста российской экономики в январе — октябре в 1,7%.

«По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в январе — октябре 2018 году составил 1,7% год к году», — сообщили в пресс-службе министерства.

В опубликованном во вторник, 20 ноября, докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности. Ноябрь 2018 года» сообщалось, что в октябре рост ВВП ускорился до 2,5% год к году с 1,1% год к году в сентябре.

По итогам года в МЭР ожидают увеличения ВВП России на 1,8%, Банк России прогнозирует темпы прироста экономики в интервале 1,5—2%.