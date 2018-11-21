Микрофинансовая организация (МФО)«Кредит 911» предлагает своим должникам стать временными сотрудниками офиса или выполнить определенные работы удаленно. Такое предложение получают московские должники, срок просрочки у которых превышает три месяца и которые объясняют невозможность вернуть долг потерей или отсутствием работы, пишет «Коммерсант».



Раньше компания предлагала должникам помощь в поиске работы в сторонних организациях, однако это оказалось неэффективным, рассказал изданию гендиректор МФО «Кредит 911» Андрей Котов.

«У нас был сотрудник, который размещал резюме должников на специальных порталах или рассылал по вакансиям, но обычно они ленились ходить на собеседования, — поясняет он. — Тогда мы решили предлагать им работу у нас». В основном это вакансии в кол-центре, секретарей, по уборке территории.

Такая практика была внедрена компанией три месяца назад, и за это время МФО предложила стать сотрудниками офиса примерно 500 должникам. Согласилось чуть больше 10%. Из вышедших на работу должников 35 полностью погасили долг, 10 человек после погашения обязательств приняли решение остаться в компании.

Средний долг приходивших на работу заемщиков составлял около 60 тыс. рублей, вернуть эту сумму им удавалось примерно за два месяца. Когда заемщик выходил на работу, начисление ему процентов и штрафов приостанавливалось. Сначала компания заключала с должниками договор гражданско-правового характера, и они часть денег из своей зарплаты добровольно отдавали в счет погашения долга. Однако потом было принято решение заменить его соглашением о новации, которое подразумевает замену одного обязательства другим.

В МФО «Кредит 911» результатами довольны и намерены дальше продолжать подобную практику. По словам Котова, таким образом компании удалось вернуть более 3 млн рублей задолженности.



ЦБ и правозащитники поддерживают данную инициативу, однако участники рынка сомневаются в ее эффективности.