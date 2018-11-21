Рост ВВП РФ по итогам 2018 года будет ниже прогнозных 1,8% и составит 1,6%, инфляция будет в районе 4%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Скажу, что несмотря на то, что цена на нефть повышена существенно в прогнозе, прогноз по росту снижается с 2,1% до 1,8%. Но думаю, он будет еще ниже, будет где-то в районе 1,6%. При этом несмотря на улучшение внешнеэкономических условий, сейчас экономика уже не реагирует на это», — сказал Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Инфляция: прогноз увеличен до 3,4%, но думаю, она будет выше, в районе 4%», — добавил он.