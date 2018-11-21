ООО «ДМ-Недвижимость» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности трех бывших руководителей Объединенного Банка Промышленных Инвестиций. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Заявитель, который является кредитором банка, просит привлечь к ответственности по обязательствам ОБПИ бывшего председателя совета директоров банка Олега Заверского и бывших членов совета директоров Александра Гаврилова и Анну Портнову.



Столичный арбитраж в сентябре удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (конкурсный управляющий) об аресте имущества трех лиц, контролировавших ОБПИ. Требование об аресте имущества было направлено в суд в рамках заявления АСВ о привлечении бывших президента, председателя правления банка Алексея Одинцова, члена совета директоров Сергея Кыштымова и члена правления Игоря Рощупкина к субсидиарной ответственности на сумму 1,678 млрд рублей . В результате проверки обстоятельств банкротства ОБПИ было установлено, что контролирующими лицами совершались действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам.