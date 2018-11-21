Жители России стали в два раза чаще покупать билеты в театр, используя при этом банковские карты . Таковы результаты исследования Хоум Кредит Банка.



«Хоум Кредит» проанализировал структуру и число трансакций, совершенных по картам своих клиентов в театральных кассах по всей России в разгар театрального сезона (сентябрь — ноябрь 2018 года). Выяснилось, что количество таких трансакций за год выросло вдвое. В рамках исследования были проанализированы операции по картам нескольких миллионов розничных клиентов банка.

Ожидаемо чаще всего театральные билеты покупают в Москве и Московской области (32% от всех покупок в театральных кассах за указанный период). «Серебро» — у культурной столицы России, Санкт-Петербурга, и Ленинградской области (9,5%). «Бронзу» забрала Свердловская область (2,5%). В пятерку «театральных» регионов также входят Краснодарский край и Ростовская область. На шестом месте расположилась Республика Татарстан.

Наименее популярно приобретение театральных билетов у молодежи младше 25 лет (8% от всех «театральных» операций).

«Чаще всех театральные билеты покупают зрители в возрасте от 25 до 45 лет — на них приходится 67% трансакций. На зрителей 45 лет и старше — 25%, — говорится в исследовании. — Театры больше всего востребованы у семейных людей (54%). При этом женщины оплачивают театральные билеты чаще мужчин — на них пришлось 56% трансакций».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru