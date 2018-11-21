Спрос на трехлетние ОФЗ в 2,5 раза превысил предложение на аукционе Московской биржи в среду, 21 ноября. Минфин предложил инвесторам облигации объемом 10 млрд рублей. Бумаги были выкуплены по 96,84% от номинала, а доходность выпуска составила 8,35% годовых.

Ранее ведомство разместило шестилетние ОФЗ объемом 10 млрд рублей . Спрос на них также в 2,5 раза был выше предложения. Бумаги ушли по цене выше рынка, их доходность составила 8,62%.

Аналитики Sberbank СIB указывают, что ОФЗ начали покупать иностранцы, а эксперты Райффайзенбанка в комментариях отмечают снижение доходности облигаций, что, по их мнению, связано с сообщением о переносе санкций на следующий год.