Банк России ввел новую услугу для граждан и других субъектов кредитных историй. Теперь они могут через единый портал государственных и муниципальных услуг получить информацию из центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в котором (которых) хранится их кредитная история, сообщает пресс-служба регулятора.

Услуга «Сведения о БКИ, в котором (которых) хранится кредитная история субъекта кредитной истории» доступна на сайте www.gosuslugi.ru, в разделе каталога услуг «Налоги и финансы» (подраздел «Сведения о бюро кредитных историй»).

Чтобы сформировать и отправить запрос от физического лица, нужны данные паспорта и СНИЛС. После этого Банк России пришлет в онлайн-кабинет информацию о БКИ, в которых хранится кредитная история: название, адрес, номер телефона. Для получения сведений по предыдущим (недействительным) паспортам рекомендуется пользоваться другими способами получения сведений из центрального каталога кредитных историй, с которыми можно ознакомиться на сайте Банка России в разделе «Кредитные истории».

Получить саму кредитную историю можно по паспорту в офисах БКИ и банков или онлайн через их сайты. Один раз в год это можно сделать бесплатно.



Кроме того, с 31 января 2019 года вступят в силу изменения в федеральный закон «О кредитных историях», которые позволят субъекту кредитной истории не более двух раз в год бесплатно и любое количество раз за плату направлять запрос о получении кредитного отчета через кредитную организацию, заключившую договор об оказании информационных услуг с БКИ, в котором (которых) хранится кредитная история, в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью.