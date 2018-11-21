Госдума приняла в третьем чтении постановление об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019—2021 годы. Об этом сообщается в пресс-релизе ГД.

Документ представила в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В качестве основного канала влияния на денежно-кредитные условия в экономике и инфляцию Банк России, как и прежде, предлагает использовать процентные ставки. В процессе реализации политики поддержания ценовой стабильности уделяется особое внимание вопросам инфляционных ожиданий как со стороны населения, предприятий, профессиональных участников рынка, так и государственных органов, на основе анализа инфляционных ожиданий решить поставленную задачу — поддержание годовой инфляции вблизи 4% на постоянной основе», — отмечается в сообщении.

«Нам нужно провести преобразования и перейти к новой модели роста при неблагоприятных внешних условиях при высокой неопределенности», — сказала глава Банка России в ходе своего выступления.

Депутатами было подготовлено 47 замечаний и предложений, и больше половины из них ЦБ РФ при доработке документа учел.