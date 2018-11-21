Ожидаем несущественного роста российского рынка на открытии торгов вследствие роста на 1,2% котировок нефти после обвала во вторник на 6,5% до 62,4 доллара за баррель из-за вновь обострившихся опасений инвесторов за переизбыток предложения нефти на мировом рынке. Но, фактором поддержки выступил прогноз от API, согласно которому запасы сырой нефти в США снизились на 1,55 млн барр., что подтвердит или опровергнет официальная статистика в среду вечером от Минэнерго США. Плюс, фьючерсы на американские фондовые индексы технически отскакивают вверх на 0,4-0,5% после очередного падения американского рынка на это раз в 1,8% до 2641 пунктов по SP500 во вторник, что полностью обнулило его рост в 10% с начала 2018 года.

Инвесторы видят неопределенность от будущего из-за торговой войны между США и Китаем, которая затормозит рост мировой экономики, а также опасаются за снижение прибыли американских компаний из-за роста расходов по долгам ввиду увеличения процентной ставки ФРС США в 2018-2019 годах. Последний фактор, также заставляет прогнозировать увеличение количества дефолтов/реструктуризации по корпоративным евробондам на разувающихся рынках. В результате чего, приток денег получают фонды, ориентированные на короткие бумаги с фиксированным доходом. Поэтому ожидаем, что американские инвесторы продолжат сокращать свои позиции на фондовом рынке перед празднованием Дня Благодарения, а торги в четверг-пятницу на мировом рынке будут малоликвидными.

Рубль постарается укрепиться в среду из-за желания экспортеров купить подешевле рубли пока он ослаб к доллару.