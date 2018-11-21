Объем внутренних заимствований РФ в 2019 году резко увеличится — до 1,7 трлн с 660 млрд рублей, однако в ходе исполнения бюджета его придется сократить из-за риска повышения процентных ставок. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации по вопросу поправок в федеральный бюджет 2018 года.

«С учетом изменения прогнозируются около 660 миллиардов рублей чистых заимствований [в 2018 году}, а на следующий год — 1,7 триллиона рублей. Мы должны учитывать, что слишком серьезно в бюджете следующего года наращиваем заимствования. Я поддерживаю эти шаги, но в следующем году в ходе исполнения [бюджета] нам, видимо, придется уменьшать [объем заимствований], потому что такой взрывной рост, конечно, отразится на рынке заимствований и процентных ставках», — сказал Кудрин.