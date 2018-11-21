Глава РСПП Александр Шохин выступает против национализации миноритарных пакетов акций компаний , на которые длительное время не предъявляются права, и предлагает решать эту проблему рыночными и правовыми способами, установив критерии бесхозных акций.

Ранее в ноябре глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков говорил РИА Новости, что депутаты изучают предложения передать невостребованные вклады в бюджет. Также это может коснуться ценных бумаг тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют. Впрочем, позже Аксаков заявил, что Госдума, скорее всего, отклонит эту инициативу, как и многие аналогичные до этого, из-за сомнений в ее конституционности.

«Нам еще по целому ряду вопросов предстоит провести дискуссии, поскольку есть развилки, в частности речь идет о неидентифицируемых миноритарных акционерах. У нас их достаточно много — до 27% (от общего количества акционеров. — Прим. ред.), правда, их доля в капитале — 2—3%», — сказал Шохин, выступая на Всероссийском форуме по корпоративному управлению.

«Надо четкую позицию зафиксировать, что ни о какой национализации бесхозных акций речи быть не может. Тут можно выступать более рыночными, правовыми способами, в частности то ли даем право компаниям их выкупить, то ли выставляем на торги, но речь не должна идти ни в коем случае о том, что государство может наложить свою тяжелую руку на эти акции», — подчеркнул Шохин.

По его словам, можно выработать критерии, по которым пакеты акций будут относиться к бесхозным. «Например, неучастие на протяжении достаточно длительного времени в собраниях акционеров, или возврат корреспонденции за отсутствием адресата, или отсутствие актуализированной информации», — сказал он журналистам в кулуарах форума.

При этом даже после того, как эти неидентифицированные акции будут выставлены на торги или выкуплены эмитентом, можно предусмотреть, чтобы миноритарные акционеры могли предъявить права на бумаги и получить компенсацию, заключил Шохин.