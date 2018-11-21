В России охват налоговыми проверками является одним из самых небольших в мире, рассказал в интервью газете «Ведомости» глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

«Фискальный блок включается, когда налогоплательщик не исполняет обязательства. Но охват налоговыми проверками в России — один из самых небольших в мире, и административная нагрузка, связанная с налогами, минимальна», — рассказал он.

По его словам, на тысячу налогоплательщиков-юрлиц под проверку попадают только два.

«Вы знаете статистику проверок физлиц? 300 проверок за год на всю страну, на 76 миллионов трудоспособных людей. В 2018 году мы еще на 30% сократили количество проверок и в отношении бизнеса — менее 11 тысяч по юрлицам. То есть проверяем всего двух налогоплательщиков из 1 тысячи», — объяснил Мишустин.

«Бытует мнение, что налоговая служба — жесткий контрольный орган. Но я очень хочу, чтобы ваши читатели понимали, что этого пресловутого давления не существует», — добавил он.